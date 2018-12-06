See latest pictures of Priyanka Nick Wedding, reception here

Priyanka Chopra and Nick Jonas got married in Jodhpur’s Umaid Palace on December 1 and since then fans are eagerly waiting to see all of their marriage and reception pictures and here are some of the new pictures that are doing rounds on social media. Some of the unseen pic have been posted by fashion designer Sabyasachi, who designed the actor’s wedding sari.
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Priyanka Chopra @priyankachopra in Sabyasachi. Jewellery Courtesy: Sabyasachi Heritage Jewelry @sabyasachijewelry Image Courtesy: @hellocanadamag Photography by @josevilla Wardrobe @stylebyami Makeup: @mickeycontractor Hair: @hairbypriyanka Wedding Design: Abu Jani Sandeep Khosla @abujanisandeepkhosla Venue: Umaid Bhawan Palace @umaidbhawanpalace #Sabyasachi #PriyankaChopra #NickJonas #Nickyanka #BridesOfSabyasachi #GroomsOfSabyasachi #SabyasachiBride #SabyasachiGroom #DestinationWedding #SabyasachiJewelry #TheWorldOfSabyasachi @bridesofsabyasachi
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Priyanka Chopra @priyankachopra and Nick Jonas @nickjonas- a Sabyasachi bride and groom. Jewellery Courtesy: Sabyasachi Heritage Jewelry @sabyasachijewelry Image Courtesy: @hellocanadamag Photography by @josevilla Wardrobe @stylebyami Makeup: @mickeycontractor Hair: @hairbypriyanka Wedding Design: Abu Jani Sandeep Khosla @abujanisandeepkhosla Venue: Umaid Bhawan Palace @umaidbhawanpalace #Sabyasachi #PriyankaChopra #NickJonas #Nickyanka #BridesOfSabyasachi #GroomsOfSabyasachi #SabyasachiBride #SabyasachiGroom #DestinationWedding #SabyasachiJewelry #SabyasachiAccessories #TheWorldOfSabyasachi @bridesofsabyasachi @groomsofsabyasachi
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Priyanka Chopra @priyankachopra and her brothers in Sabyasachi. Jewellery Courtesy: Sabyasachi Heritage Jewelry @sabyasachijewelry Image Courtesy: @hellocanadamag Photography by @josevilla Shoes by Sabyasachi Accessories @sabyasachiaccessories Wardrobe @stylebyami Makeup: @mickeycontractor Hair: @hairbypriyanka Wedding Design: Abu Jani Sandeep Khosla @abujanisandeepkhosla Venue: Umaid Bhawan Palace @umaidbhawanpalace #Sabyasachi #PriyankaChopra #NickJonas #Nickyanka #BridesOfSabyasachi #GroomsOfSabyasachi #SabyasachiBride #SabyasachiGroom #DestinationWedding #SabyasachiJewelry #SabyasachiAccessories #TheWorldOfSabyasachi @bridesofsabyasachi @groomsofsabyasachi
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Priyanka Chopra @priyankachopra and her brothers in Sabyasachi. Jewellery Courtesy: Sabyasachi Heritage Jewelry @sabyasachijewelry Image Courtesy: @hellocanadamag Photography by @josevilla Shoes by Sabyasachi Accessories @sabyasachiaccessories Wardrobe @stylebyami Makeup: @mickeycontractor Hair: @hairbypriyanka Wedding Design: Abu Jani Sandeep Khosla @abujanisandeepkhosla Venue: Umaid Bhawan Palace @umaidbhawanpalace #Sabyasachi #PriyankaChopra #NickJonas #Nickyanka #BridesOfSabyasachi #GroomsOfSabyasachi #SabyasachiBride #SabyasachiGroom #DestinationWedding #SabyasachiJewelry #SabyasachiAccessories #TheWorldOfSabyasachi @bridesofsabyasachi @groomsofsabyasachi
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Priyanka Chopra @priyankachopra and Nick Jonas @nickjonas- a Sabyasachi bride and groom. Jewellery Courtesy: Sabyasachi Heritage Jewelry @sabyasachijewelry Image Courtesy: @hellocanadamag Photography by @josevilla Priyanka’s shoes by Sabyasachi Accessories @sabyasachiaccessories Nick’s shoes by Christian Louboutin @louboutinworld Wardrobe @stylebyami Makeup: @mickeycontractor Hair: @hairbypriyanka Wedding Design: Abu Jani Sandeep Khosla @abujanisandeepkhosla Venue: Umaid Bhawan Palace @umaidbhawanpalace #Sabyasachi #PriyankaChopra #NickJonas #Nickyanka #ChristianLouboutin #BridesOfSabyasachi #GroomsOfSabyasachi #SabyasachiBride #SabyasachiGroom #DestinationWedding #SabyasachiJewelry #SabyasachiAccessories #TheWorldOfSabyasachi @bridesofsabyasachi @groomsofsabyasachi